Создатель сериала «Друзья» планирует работать в России

Один из авторов идеи сериала «Друзья» американский режиссер Пол Лазарус заявил, что не исключает возможности начать работать в России в качестве режиссера нового кинопроекта. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня идут переговоры о работе в России в качестве режиссера», — заявил Лазарус на фестивале «Неделя российского кино» в Нью-Йорке.

По его словам, для начала он попробует снять пилотную серию.

Отмечается, что режиссер около двух лет изучает русский язык и четыре раза побывал в Москве.

Лазарус также выразил желание узнать больше о нынешней российской киноиндустрии, однако пока уровень владения русским языком не позволяет смотреть фильмы в оригинальной озвучке. Он добавил, что ему удалось посмотреть мультфильм «Маша и медведь» на русском, а также то, что это отличный мультфильм.