«Левиафан» попал в топ-10 лучших фильмов десятилетия

Американский кинокритик Тодд МакКарти включил российский фильм «Левиафан» 2014 года режиссера Андрея Звягинцева в список лучших картин десятилетия, передает THR.

Он поставил ленту на шестое место в своем рейтинге.

«Этот артхаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой», — выразил свое впечатление относительно картины МакКарти.

В 2015 году «Левиафан» с Алексеем Серебряковым в главной роли стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, он был номинирован на премию «Оскар» в такой же категории.

Отмечается, что возглавил рейтинг десяти лучших картин, вышедших в период с 2010 года, драматический мини-сериал «Карлос», второе место занял фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», а третье — музыкальная лента братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса».

В топ-10 также вошли: «Выживут только любовники», «Служанка», «Однажды в... Голливуде», «Бруклин», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Привратники».

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