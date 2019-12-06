Американский институт кино назвал лучшие фильмы 2019 года
Американский институт кино составил топ-10 лучших фильмов 2019 года, передает IndieWire.
По версии экспертов Института кино, лучшими картинами уходящего года стали «1917», «Прощание», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Достать ножи», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в Голливуде» и «Дело Ричарда Джуэлла».
Отдельно авторы списка отметили южнокорейскую драму «Паразиты».
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