Венсан Кассель признался, что чувствует себя в России как дома

Французский актер Венсан Кассель представил в Москве премьеру фильма «Особенные» о людях с аутизмом.

В беседе с RT актер, сыгравший в фильме главную роль Кассель рассказал о значимости показа ленты российским зрителям. «Для меня важно представлять все мои фильмы в России потому, что я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — сказал он.

Фильм «Особенные» Эрика Толедано рассказывает о людях и детях с тяжелыми формами аутизма. В российский прокат лента выйдет 16 января 2020 года.

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