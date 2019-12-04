Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.

В частности, Шепелев прокомментировал скандал вокруг собранных на лечение Фриске денег, которые семье пришлось вернуть Русфонду. По словам шоумена, средства в размере 21 млн руб. были сняты со счета родителями Фриске. «Мы не общаемся, с внуком они не видятся. Есть решение суда, они сами инициировали порядок общения с ребенком, чтобы все было официально», — поделился Шепелев. Он также вспомнил, что на первое свидание с внуком отец Жанны Фриске пришел с оружием и угрожал Шепелеву.

Телеведущего удивляет, что при наличии решения суда семья Жанны Фриске продолжает посещать ток-шоу и жаловаться на него.

Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года.

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