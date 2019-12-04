Актер Евгений Миронов выразил поддержку осужденному трансгендеру в Брянске

Актер Евгений Миронов записал видео, в котором выражает поддержку трансгендерной женщине Мишель, которую суд в Брянке приговорил к трем годам колонии по обвинению за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Отмечается, что трансгендера осудили за размещенные на странице «ВКонтакте» картинки из японских комиксов манга с изображением обнаженных персонажей.

Миронов указал на то, что операцию по смене пола Мишель сделать не успела и в паспорте она записана как мужчина, кроме того, она также не завершила гормональную терапию. Из-за этого ее могут отправить в мужскую колонию в общую камеру.

Также известно, что Мишель больна раком.

Актер призвал адвокатов, экспертов, общественных деятелей и простых граждан помочь обвиняемой, чтобы спаси ее жизнь.

«Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, нашей стране», — сказал Миронов.

Кроме того, он призвал актерское сообщество выступить в поддержку Мишель.