Снежные бури не пустили Шварценеггера на климатическую конференцию
Актер и политик Арнольд Шварценеггер не смог посетить климатическую конференцию в Мадриде COP25 из-за личных причин и снежных бурь, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Звезда «Терминатора» должен был принять участие в дискуссии в «зеленой зоне» вместе с другими активистами.
По словам генсека инициативы Столицы против климатических изменений Америк Себастьяна Наварро, актер не выехал по личным причинам, в частности, из-за снежных бурь в США.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) началась в Мадриде 2 декабря и продлится до 13 декабря. На встречу съехались 30 тыс. представителей почти 200 стран-участниц.
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