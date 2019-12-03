Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В ролике можно увидеть, как главная героиня Наталья Романова встречается со своей русской семьей и участвует в битвах среди снега и разрушений. Известно, что после этого фильма Скарлетт Йоханссон не будет сниматься в фильмах о Черной вдове.

Российская премьера «Черной вдовы» Кейт Шортланд запланирована на 30 апреля 2020 года.

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