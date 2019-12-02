Скорсезе объяснил, почему «Ирландец» — не мини-сериал
Режиссер фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе в беседе с изданием Entertainment не рекомендовал смотреть картину длиной в 3,5 часа как минисериал.
По его мнению, эту историю нельзя рассказать как сериал. «Я и не думал о том, чтобы выпустить ее таким образом. Поскольку смысл этого фильма в накоплении деталей», ― сказал он.
При этом Скорсезе уточнил, что формат сериалов ему нравится.
Ранее в сети появились инструкции о том, как поделить «Ирландца» на части для просмотра «по сериям».
Драма «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Харви Кейтелем в главных была опубликована на Netflix 27 ноября.
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