Скорсезе объяснил, почему «Ирландец» — не мини-сериал

Режиссер фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе в беседе с изданием Entertainment не рекомендовал смотреть картину длиной в 3,5 часа как минисериал.

По его мнению, эту историю нельзя рассказать как сериал. «Я и не думал о том, чтобы выпустить ее таким образом. Поскольку смысл этого фильма в накоплении деталей», ― сказал он.

При этом Скорсезе уточнил, что формат сериалов ему нравится.

Ранее в сети появились инструкции о том, как поделить «Ирландца» на части для просмотра «по сериям».

Драма «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Харви Кейтелем в главных была опубликована на Netflix 27 ноября.

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