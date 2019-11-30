Аль Пачино рассказал, почему Хоффа трижды ест мороженое в «Ирландце»

Актер Аль Пачино, сыгравший в фильме «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, рассказал, почему его персонаж Джимми Хоффа в кадре трижды ест мороженое с сиропом. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По его словам Хоффе необходим был один недостаток на фоне его здорового образа жизни.

«Должно у него было быть что-то такое. Он не пил и не курил. Но любил мороженое. Для него это была возможность взять паузу, подумать и спокойно посидеть», — пояснил Аль Пачино.

При этом сам актер признался, что очень любит мороженое. Однако он отметил, что в фильме ему дали йогурт, а он предпочитает настоящее мороженое.

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