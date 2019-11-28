Фадеев раскрыл, за кого из артистов своего лейбла ему пришлось петь

Продюсер Максим Фадеев дал сольный концерт в московском «Крокус сити холле», передает Super.

Во время шоу он исполнил хит So long проекта MALFA, носившего одно имя с личным продюсерским лейблом Фадеева. Кто исполнял в нем женскую партию высоким голосом, было неизвестно. На концерте выяснилось, что это был сам Фадеев. «Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился», — сказал продюсер.

Ранее в этом году Максим Фадеев расторг контракт со всеми артиcтами MALFA. Теперь он намерен записать новый альбом с новыми музыкантами и исполнителями.

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