«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

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Машиностроители «Атоммаша» (входит в госкорпорацию «Росатом») пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.

Об этом работники рассказали на странице предприятия в Facebook.

Авторы сообщения напомнили, что лидер группы «Ленинград» накануне заявил, что необходимо уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика». «Предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов. Приглашаем к нам на Атоммаш в Волгодонск. Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем как производится оборудование для атомных станций», — написали Шнурову.

О стереотипах Сергей Шнуров упомянул в разговоре с министром просвещения Ольгой Васильевой. Тогда же он предложил снять фильм о сварщике, становящемся Илоном Маском, но посетовал, что такой фильм не окупится в прокате.

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