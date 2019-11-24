Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

close
Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) выступает на митинге «За честные выборы» на Болотной... Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) выступает на митинге «За честные выборы» на Болотной...
Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) выступает на митинге «За честные выборы» на Болотной...
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) заплатил штраф за баттл с Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград». Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!», — подписал публикацию Алексеев.

На фотографии, опубликованной в социальной сети рэпера, он запечатлен с двумя сотрудниками правоохранительных органов. В геолокации отмечен московский стадион «ЦСКА Арена», на котором Noize MC и Сергей Шнуров провели баттл.

Штраф предположительно связан с использованием артистами мата в своих выступлениях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Noize MC вызвал Шнурова на музыкальную дуэль