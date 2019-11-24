Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым
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Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) заплатил штраф за баттл с Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград». Об этом исполнитель написал в своем Instagram.
«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!», — подписал публикацию Алексеев.
На фотографии, опубликованной в социальной сети рэпера, он запечатлен с двумя сотрудниками правоохранительных органов. В геолокации отмечен московский стадион «ЦСКА Арена», на котором Noize MC и Сергей Шнуров провели баттл.
Штраф предположительно связан с использованием артистами мата в своих выступлениях.
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