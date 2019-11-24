Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) заплатил штраф за баттл с Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград». Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!», — подписал публикацию Алексеев.

На фотографии, опубликованной в социальной сети рэпера, он запечатлен с двумя сотрудниками правоохранительных органов. В геолокации отмечен московский стадион «ЦСКА Арена», на котором Noize MC и Сергей Шнуров провели баттл.

Штраф предположительно связан с использованием артистами мата в своих выступлениях.

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