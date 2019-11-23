Мединский рассказал об увлечении игрой Doom

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, как увлекся игрой Doom в 1990-е годы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Мединского, в 1992 году он установил на свой компьютер популярную в то время игру Doom и несколько дней не мог от нее оторваться.

«Я пришел вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе шести утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил», — поделился министр.

Он заявил, что удалил игру, как только понял, что «становится игроманом». Мединский подчеркнул, что с тех пор не играет в компьютерные игры, так как они «засасывают».

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