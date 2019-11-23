Пол Маккартни поделился с поклонниками двумя новыми песнями

Британский музыкант участник группы The Beatles Пол Маккартни опубликовал на своем канале в YouTube две новые композиции.

Отмечается, что песни были записаны еще в 2018 году в рамках работы над его альбомом Egypt Station. Они получили название Home Tonight и In A Hurry.

По данным издания ETCanada, музыкальные синглы будут выпущены на семидюймовых виниловых пластинках. Они поступят в продажу 29 ноября — День музыкального магазина (Record Store Black Friday. — примечание «Газеты.Ru»).

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