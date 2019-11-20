Мишель Обама номинирована на «Грэмми»

Бывшая первая леди США Мишель Обама номинирована на премию академии звукозаписи США «Грэмми» за аудиокнигу «Моя история». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мемуары Обамы вышли в 2019 году и стали бестселлером по версии New York Times.

Аудиокнига будет бороться за премию «Грэмми» в номинации «Произнесенное слово». Кроме того, в ней будут участвовать произведение группы Beastie Boys — Beastie Boys Book, сборник поэзии и музыки Sekou Andrews & The String Theory, произведения I.V. Catatonia: 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor Эрика Александракиса и Mr. Know-It-All Джона Уотерса.

Всего «Грэмми» вручается в 84 различных категориях. Лауреаты будут объявлены на церемонии вручения награды 26 января 2020 года.

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