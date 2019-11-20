Сиквел «Джокера» находится в разработке, пишут СМИ
Сиквел фильма «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом находится на стадии разработки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Согласно имеющимся данным, сейчас идут переговоры с режиссером «Джокера» Тоддом Филлипсом. Кроме того, он может не только снять сиквел, но и также и написать сценарий совместно с соавтором «Джокера» Скоттом Сильвером.
Главную роль также сыграет Хоакин Феникс.
При этом студия Warner Bros и представители Филлипса не комментировали эту информацию.
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