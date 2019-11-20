Сиквел «Джокера» находится в разработке, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/778/12817778/EDmGQTwWsAAXefj-pic905-895x505-38965.jpg">

Сиквел фильма «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом находится на стадии разработки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Согласно имеющимся данным, сейчас идут переговоры с режиссером «Джокера» Тоддом Филлипсом. Кроме того, он может не только снять сиквел, но и также и написать сценарий совместно с соавтором «Джокера» Скоттом Сильвером.

Главную роль также сыграет Хоакин Феникс.

При этом студия Warner Bros и представители Филлипса не комментировали эту информацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сборы «Джокера» превысили миллиард долларов

— Хоакин Феникс ответил на вопрос о насилии в «Джокере»