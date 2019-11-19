Михалкова высказалась о скандале вокруг Асмус

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Актриса Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус, снявшейся обнаженной в фильме «Текст».

По мнению дочери Никиты Михалкова, в России нет традиции или культуры изображения обнаженного тела в живописи и очень мало — в литературе. «Сейчас ведь обсуждают не героиню Асмус — а саму Кристину Асмус», — цитирует артистку «Медуза».

Михалкова добавила, что подобных претензий к голливудским актерам у российских зрителей не возникает. Также она отметила, что не стала бы раздеваться в кадре.

Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в фильме «Текст», где, в частности, снималась и в откровенных сценах. Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов сейчас подвергаются троллингу в соцсетях.

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