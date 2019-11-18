Стало известно, под каким номером выступит российский дуэт на «Детском Евровидении-2019»

Стало известно, под каким номером выступят представители от России Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак в финале «Детского Евровидения-2019» в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала НТВ, который будет впервые транслировать конкурс.

Отмечается, что церемония открытия международного конкурса «Детское Евровидение-2019» прошла в Силезском театре польского города Катовице.

По итогам жеребьевки, российский дуэт будет выступать на сцене Gliwice Arena 24 ноября под номером три.

Конкурс откроет представитель Австрии, за ним выступит участник из Франции. Всего на «Детском Евровидении-2019» будут петь ребята из 19 стран.

Финал конкурса стартует 24 ноября в 18.00 в польском городе Гливице.

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