Тилль Линдеманн оценил российских фанатов
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в преддверии выхода второго альбома своего сайд-проекта Lindemann поговорил с ТАСС о своих планах.
По словам Линдеманна и его коллеги по группе Петера Тэгтгрена, коллектив обязательно приедет в Россию с новым альбомом — это случится в марте.
При этом концерта в России Линдеманн ждет с особенными чувствами. «Здесь потрясающие зрители — они полны эмоций», — говорит он.
Группу Lindemann Линдеманн и Тэгтгрен основали в 2015 году. Первый альбом Skills in Pills был на английском языке, новый альбом F&M спет на немецком.
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