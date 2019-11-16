Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12307087/RTX6RV24-pic905-895x505-40525.jpg">

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла республики в России Сильви Берманн.

По словам дипломата, Париж и Москва поддерживают контакт относительно данного вопроса.

«Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», — сказала Берманн в ходе своего визита в Ханты-Мансийск.

Она также отметила, что была очень тронута тем, что россияне с состраданием отнеслись к ситуации с собором.

Губернатор Югры Наталья Комарова также добавила, что в регионе есть талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению французской реликвии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При реставрации Нотр-Дама разгорелся конфликт вокруг шпиля

— Франция намерена пригласить Россию для участия в реставрации Нотр-Дама

— Работы по укреплению Нотр-Дама после пожара возобновились