Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»

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Стриминговый сервис Disney+ опубликовал сборник всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» без серии с голосом Майкла Джексона, передает The Hollywood Reporter.

В первом эпизоде третьего сезона «Совершенно безумный папа», вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем. Сценарий был написан специально для Джексона.

Пока Disney не комментирует решение избавиться от серии, ранее также изъятой из эфира американских телеканалов и других стриминговых платформ.

Скончавшийся в 2009 году Майкл Джексон снова оказался в центре внимания, когда в марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд». В нем артиста обвинили в педофилии.

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