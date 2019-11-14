Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»
Стриминговый сервис Disney+ опубликовал сборник всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» без серии с голосом Майкла Джексона, передает The Hollywood Reporter.
В первом эпизоде третьего сезона «Совершенно безумный папа», вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем. Сценарий был написан специально для Джексона.
Пока Disney не комментирует решение избавиться от серии, ранее также изъятой из эфира американских телеканалов и других стриминговых платформ.
Скончавшийся в 2009 году Майкл Джексон снова оказался в центре внимания, когда в марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд». В нем артиста обвинили в педофилии.
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