Картина Рене Магритта продана почти за $20 миллионов

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Самая большая картина бельгийского художника Рене Маргита была продана на аукционе Christie's за $19,6 млн. Об этом сообщает портал Artews.com.

Полотно «Шестнадцатое сентября», написанное в 1957 году, стало самым дорогим лотом торгов в сегменте импрессионизма и модернизма. Покупатель, участвовавший в аукционе по телефону, приобрел работу Магритта за $19,6 млн. При этом изначальная стоимость оценивалась в $7-10 млн.

Ранее картина выставлялась на продажу в 2005 году за $6 млн, однако не была продана.

В общей сложности вечерние торги в данном сегменте принесли $191,9 млн за 52 лота.

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