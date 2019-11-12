Рэпер Bad Azz скончался в тюрьме

Рэпер Джамарр Антонио Стампс, выступавший под сценическим псевдонимом Bad Azz, умер в тюрьме.

О смерти 43-летнего американца сообщил в Instagram его друг и коллега по сцене Snoop Dogg. «Черт возьми. Покойся с миром, мой юный друг», — написал он.

Выступал в составе коллектива Tha Dogg Pound Gangsta Crips (DPGC), делал совместные записи с Тупаком, Ice Cube и Busta Rhymes.

Стампс был приговорен к тюремному заключению после обвинений в домашнем насилии. Перед смертью он успел отсидеть в камере только три дня. Причины смерти не раскрываются.