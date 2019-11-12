Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год
Супруга актера Алека Болдуина Хилария потеряла ребенка, рассказала она у себя в Instagram.
Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании. «Я сказала дочери, что ребенок не родится. Но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестричку в следующий раз», — подписала Хилария видео, на котором запечатлела себя с дочерью Кармен. Она также попросила папарацци не пытаться снимать ее в этот период.
Всего у Хиларии и Алека четверо общих детей, также у него есть взрослая дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер — Айрленд. В апреле 2019 года она также пережила замершую беременность.
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