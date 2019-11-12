Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка за год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/433/7753433/upload-2015-09-10T020551Z_447929899_TB3EB9A05TGVA_RTRMADP_3_TENNIS-OPEN-pic905-905x505-25743.jpg">

Супруга актера Алека Болдуина Хилария потеряла ребенка, рассказала она у себя в Instagram.

Новая беременность Хиларии замерла на сроке 4 месяца, как выяснилось при обследовании. «Я сказала дочери, что ребенок не родится. Но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестричку в следующий раз», — подписала Хилария видео, на котором запечатлела себя с дочерью Кармен. Она также попросила папарацци не пытаться снимать ее в этот период.

Всего у Хиларии и Алека четверо общих детей, также у него есть взрослая дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер — Айрленд. В апреле 2019 года она также пережила замершую беременность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

— Жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка

— Алек Болдуин в четвертый раз стал отцом