«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных
Американская комедия «Семейка Аддамс» вторые выходные подряд возглавляет российский прокат. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Анимационный фильм смог собрать за прошедшие выходные в России 157,5 миллиона рублей. Всего сборы фильма составили 708 млн рублей.
Новый мультфильм сняли режиссеры «Полного расколбаса» Конрад Вернон и Грег Тирнан. Персонажей озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец и Финн Вулфхард, Бетт Мидлер и другие.
Героями детского хоррор-мультфильма стали персонажи оригинального комикса «Семейка Аддамс», впервые вышедшего в журнале The New Yorker в 1938 году. По ним уже ставили телесериал, телефильм и два полнометражных фильма.
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