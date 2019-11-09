Скончался автор обложек The Beatles Роберт Фриман

Британский фотограф Роберт Фриман, известный как автор некоторых обложек альбомов группы The Beatles, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни на своем официальном сайте.

По словам Маккартни, обложки, снятые Фриманом, стали одними из самых знаковых в истории группы. Он назвал фотографа «величайшим профессионалом» и «оригинальным мыслителем», поделившись историями некоторых снимков авторства Фримана.

Причина смерти фотографа не сообщается.