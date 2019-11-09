«Джокер» имеет шансы стать самым прибыльным фильмом в истории

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2019/11/08/box-office-dc-films-joker-tops-955-million-to-become-more-profitable-than-deadpool-venom-and-batman/#7eba9f3e18ff

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса может получить статус самого прибыльного фильма, основанного на комиксах, в истории. Об этом сообщает Forbes.

Как стало известно, лента уже заработала в мировом прокате $953 млн.

Ожидается, что драма на этом не остановится и принесет еще прибыли.

Предполагается, что в эти выходные «Джокер» соберет еще несколько млн.

Таким образом, сумма сборов составит в 15,3 раза больше производственного бюджета в $62,5.

Отмечается, что после этого лента обойдет фильм «Маска» с Джимом Керри в главной роли, который вышел в 1994 году.