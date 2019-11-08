«ЧОП» станет первым адаптированным русским комедийным сериалом в США
Сериал «ЧОП» стал первым русским комедийным сериалом, который адаптируют для американского телевидения, передает The Hollywood Reporter.
Канал Fox сейчас занимается разработкой сериала Building Security — адаптации выходившего в 2015-2016 годах на ТНТ шоу о работе частного охранного предприятия «ЧОП».
Оригинальное шоу выдержало два сезона и имеет относительно невысокий рейтинг на агрегаторе KinoPoisk — 5 баллов из 10.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Звезда «ЧОПа» тайно сделал тест на отцовство
— Создатель сериала «ЧОП» Денис Кукояка рассказал о втором сезоне шоу