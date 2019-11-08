Первый канал представил новый трейлер фильма о декабристах «Союз спасения»
Первый канал показал второй трейлер фильма Андрея Кравчука «Союз спасения».
Картина о восстании декабристов 1825 года, по планам авторов, должна прежде всего стать «фильмом о красивых людях». «Функционал ещё не вытеснил из человеческих отношений почти ритуального благородства. Герои должны непременно помнить о собственных границах, «держать форму». Поэтому и разрушение их кажется таким страшным и непоправимым», — цитирует пресс-служба продюсера Анатолия Максимова.
Декабристов в картине играют Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Янковский. Роль императора Николая I досталась Ивану Колесникову.
Премьера картины «Союз спасения» назначена на 26 декабря 2019 года.
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