Соловьев оценил фильм Дудя о Беслане

Российский телеведущий Владимир Соловьев высказался по поводу документального фильма журналиста Юрия Дудя о событиях, произошедших в Беслане в 2004 году. Об этом он сказал в эфире передачи «Вести FM».

По словам ведущего, Дудь был бездарным спортивным журналистом, а теперь обратился к другой области для того, чтобы «гадить по чуть-чуть». Он посоветовал Дудю заниматься рекламой. Телеведущий выразил недоумение из-за того, что Дудя так продвигают.

«Там же ноль сопереживания…Кто это все накручивает?» — задался вопросом Соловьев.

Ранее Соловьев предупредил Украину о новых конфликтах в будущем.