Ивлеева вышла замуж за Элджея

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Телеведущая и видеоблогерша Анастасия Ивлеева заключила брак с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк), передает агентство «Москва» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель Ивлеева сменила фамилию на Узенюк.

С Элджеем Ивлеева встречается с 2018 года. Фамилия в реестре была изменена 3 сентября 2019 года. До этого у себя в соцсетях Анастасия уже называла Алексея мужем.

Ранее сообщалось, Элджей представил новый клип с Ивлеевой.