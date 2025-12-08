Зеленский покинул Даунинг-стрит после переговоров со Стармером

Президент Украины после переговоров с премьер-министром Британии Киром Стармером покинул Даунинг-стрит, воздержавших комментариев для СМИ. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц покинули резиденцию британского премьера еще раньше, пишет издание.

Как писала немецкая газета Spiegel, Мерц выразил скептицизм относительно некоторых пунктов плана президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта.

8 декабря президент США Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный мышелов Британии отказался заходить вместе с Зеленским в резиденцию.