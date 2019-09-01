Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями. Об этом пишет Deadline.
Как отмечается, помимо аплодисментов зрители кричали: «Браво!».
Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.
Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма по комиксам DC «Джокер» на русском языке. Главную роль Флека/Джокера исполнил Хоакин Феникс, также в картине снялись Роберт Де Ниро и Фрэнсис Конрой.