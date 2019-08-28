Эд Ширан заявил об уходе со сцены

Британский певец Эд Ширан объявил, что уходит со сцены. Об этом пишет The Mirror.

Певец отметил, что он решил сделать перерыв в своей концертной деятельности на полтора года после завершения мирового турне Divide, длившегося более двух лет.

По словам Ширана, он хочет проводить больше времени со своей женой Черри Сиборн.

«Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно», — подчеркнул Ширан.

Ранее сообщалось, что гастрольный тур Эда Ширана назвали самым высокодоходным за всю историю.