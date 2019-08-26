В Екатеринбурге исправят резонансную работу Покраса Лампаса

В Екатеринбурге решили убрать крест из залитой гудроном работы уличного художника Покраса Лампаса, передает РИА «Новости».

Организатор фестиваля «Стенограффия» решили убрать крест из масштабного рисунка. Это произошло после того, как 25 августа верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки и выступили против реконструкции креста.

Ранее Покрас Лампас (настоящее имя Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.