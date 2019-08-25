Обвиняемого в сексуальных домогательствах Пласидо Доминго встретили овациями в Зальцбурге

Оперного певца Пласидо Доминго, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам, встретили овациями, когда музыкант вышел на сцену во время Зальцбургского фестиваля. Об этом передает AP.

Как стало известно, это была акция поддержки в адрес певца.

Сам Доминго после концерта поблагодарил слушателей за проявление такой ​​большой любви. Он назвал публику прекрасной, а само выступление хорошим.

До этого сообщалось, что всего в сексуальных домогательствах Доминго обвинили восемь певиц и одна танцовщица. Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, в случае получения отказа.