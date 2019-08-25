Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel
Актер Кит Харингтон, известный благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», сыграет в новом фильме студии Marvel Темного рыцаря. Об этом сообщается в твиттере Marvel Studios.
Как отмечается, недавно кинокомпания Walt Disney анонсировала выход новой кинокартины «Вечные».
Уточняется, что в ней актер сыграет персонажа Дэйна Витмана, которого также называют Темным рыцарем.
Кроме того, известно, что в этом фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Джемма Чан.
Ранее сообщалось, что Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel.