BAIC пообещала не убирать кроссоверы X55 и X75 с российского рынка

BAIC не планирует прекращать продажи кроссоверов X55 и X75 в России
Пресс-служба «Автотор»

Китайская компания BAIC не планирует выводить с российского рынка кроссоверы X55 и X75, сообщили «Российской газете» в пресс-службе марки.

«Модели BAIC X55 и BAIC X75 останутся в российской линейке бренда. Мы планируем сделать заказ на переднеприводные версии машин этой серии, а в 2027 году собираемся продавать полноприводные варианты», - отметили «РГ» в пресс-службе бренда.

До этого сообщалось, что на заводе «Автотор» в Калининграде наладят выпуск внедорожников китайского бренда BAIC. При этом классические городские кроссоверы снимут с конвейера предприятия.

«Мы глобально меняем продуктовую стратегию и сфокусируемся на рамных автомобилях с высокой проходимостью <...>. Не значит, что мы забудем про линейку переднеприводных автомобилей: X55, X75. Обязательно к ней вернемся в 2027 году. Ожидаем эти модели с полным приводом и гибридной силовой установкой», — сказал генеральный директор ООО «Баик Мотор Рус» Алексей Храмцовский.

Сборка внедорожников BAIC в Калининграде будет осуществляться по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов.

Кроме того, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России на предприятии в Подмосковье ведется сборка автомобилей Exeed.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.

