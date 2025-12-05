Вице-мэр Нижнего Новгорода отправлен под домашний арест

ТАСС: вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова отправили под арест по делу о взятках

Суд отправил первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

До этого следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 2 февраля 2026 года включительно.

3 декабря в Следственном комитете России сообщили о задержании Егорова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с февраля по август вице-мэр получил через посредника взятку в большом размере. За эти деньги он, как утверждается, собирался оказать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в регионе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В конце августа Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, сменив на этой должности Илью Штокмана, который ушел на СВО осенью 2022 года. Штокман был задержан 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за содействие в заключении контрактов. В настоящее время Штокман находится в СИЗО.

Ранее бывшего вице-мэра Саранска Соколова осудили на 11 лет за взятки.