На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-мэр Нижнего Новгорода отправлен под домашний арест

ТАСС: вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова отправили под арест по делу о взятках
true
true
true
close
Администрация Нижнего Новгорода

Суд отправил первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

До этого следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 2 февраля 2026 года включительно.

3 декабря в Следственном комитете России сообщили о задержании Егорова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с февраля по август вице-мэр получил через посредника взятку в большом размере. За эти деньги он, как утверждается, собирался оказать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в регионе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В конце августа Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, сменив на этой должности Илью Штокмана, который ушел на СВО осенью 2022 года. Штокман был задержан 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за содействие в заключении контрактов. В настоящее время Штокман находится в СИЗО.

Ранее бывшего вице-мэра Саранска Соколова осудили на 11 лет за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами