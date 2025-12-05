В Госдуме указали на опасную тенденцию для Украины

Сокращение военной помощи Украине в Европе уже становится тенденцией. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя планы Дании сократить помощь Киеву почти вдвое.

«Мы услышали эти заявления уже от финнов, от итальянцев, сейчас датчане. Это уже тенденция, это уже снежный ком, который катится вниз. Этого все больше и больше», — сказал Чепа.

Он предположил, что следующим шагом станет попытка ряда европейских стран «находить общий язык с Россией один на один».

До этого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген планирует сократить объем военной помощи Украине почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

Журналисты со ссылкой на данные министерства обороны Дании составили график, на котором видно постепенное снижение объема военной помощи Украине со стороны королевства. Из него следует, что в 2027 году страна намерена выделить 7,1 млрд крон ($1,1 млрд) на поддержку Киева, а в 2028 году — лишь 1 млрд крон ($156 млн).

