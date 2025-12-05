Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике

Россия и Индия укрепили сотрудничество в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Республики Нарендра Моди, передает РИА Новости.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Официальный визит Путина в Индию проходит 4-5 декабря.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.