Путин и Моди приняли совместное заявление по переговорам

Путин и Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров в Нью-Дели

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление по итогам переговоров в Нью-Дели. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Церемония обмена подписанными документами прошла по завершении встречи. В совместном заявлении говорится о масштабных планах сотрудничества на перспективу в политике, экономике, энергетике, безопасности, транспорте, образовании и культуре.

Переговоры лидеров двух стран продолжались более двух часов. Встреча Путина и Моди проходила в Хайдарабадском дворце в Дели.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».