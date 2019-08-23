Кристина Си отозвала иск к лейблу Тимати

Бывшая артистка лейбла Black Star Кристина Си отозвала поданный в апреле этого года иск, сообщает ТАСС.

Кристина Саркисян пыталась отсудить у экс-продюсеров право на псевдоним «Кристина Си», заявляя о том, что придумала его еще до работы с Black Star. Как рассказал адвокат лейбла, сейчас Саркисян отказалась от своих требований: «Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что отказалась в суде от своих требований. Мы приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно», — пояснил он.

В данное время лейбл также судится с рэпером L'One, пытающимся отсудить права на свои песни.

Ранее бывшая жена певца Тимати Алена Шишкова раскрыла пол будущего ребенка хип-хоп исполнителя и его невесты Анастасии Решетовой.