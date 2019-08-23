Экс-агент Майкла Джексона рассказала о его тайном завещании
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Бывший агент певца Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что музыкант за пару лет до смерти написал тайное завещание. Об этом сообщает Independent.
По ее словам, документ был составлен еще в 2006 году, и он должен был заменить завещание, которое Джексон написал четырьмя годами ранее.
Она отметила, что в документе певец подробно написал, как надо хранить его наследство, и что она присутствовала при нотариальном заверении бумаг.
Однако, подчеркнула Бэйн, о местонахождении документа в настоящий момент ничего не известно.
Она выразила надежду, что тайное завещание Джексона будет найдено и раскрыто.
Ранее сообщалось, что первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть.