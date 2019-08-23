Экс-агент Майкла Джексона рассказала о его тайном завещании

Бывший агент певца Майкла Джексона Рэймон Бэйн заявила, что музыкант за пару лет до смерти написал тайное завещание. Об этом сообщает Independent.

По ее словам, документ был составлен еще в 2006 году, и он должен был заменить завещание, которое Джексон написал четырьмя годами ранее.

Она отметила, что в документе певец подробно написал, как надо хранить его наследство, и что она присутствовала при нотариальном заверении бумаг.

Однако, подчеркнула Бэйн, о местонахождении документа в настоящий момент ничего не известно.

Она выразила надежду, что тайное завещание Джексона будет найдено и раскрыто.

Ранее сообщалось, что первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть.