Приянка Чопра сыграет в фильме Роберта Родригеса о супергероях

Голливудская актриса и модель индийского происхождения Приянка Чопра примет участие в съемках фильма «Мы можем быть героями» («We Can Be Heroes») режиссера Роберта Родригеса. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, звезда картины «Любовь над облаками» сыграет одну из главных ролей в фильме, в сюжете которого дети-супергерои спасут мир от нашествия инопланетян.

Известно, что в настоящее время кинолента находится в разработке и выйдет на американской платформе Netflix.

Ранее сообщалось, что звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет роль политика в комедии Roadkill.