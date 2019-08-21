Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака

Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон. Об этом сообщает People.

Отмечается, что у 85-летнего телеведущего и его 59-летней жены, которые состояли в браке 22 года, есть сыновья Ченс и Кэннон.

Согласно имеющейся информации, супруги подали документы в высший суд округа Лос-Анджелес. При этом в 2010 году они уже хотели развестись после того, как у Шон возникли отношения с тренером сына, но решили остаться вместе.

Ранее сообщалось, что Ларри Кинг перенес сердечный приступ.