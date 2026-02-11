Размер шрифта
Наука

Препарат от болезни суставов оказался эффективным защитником от инфаркта и инсульта

DPA GmbH: препарат от подагры может снижать риск инфаркта и инсульта
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Лекарство, широко применяемое для лечения подагры, может одновременно уменьшать риск сердечно-сосудистых осложнений. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, Швеции и Италии, проанализировав данные более 100 тысяч пациентов. Об этом сообщает портал Deutsche Presse-Agentur GmbH (DPA GmbH).

Ученые использовали базу Clinical Practice Research Datalink Aurum, сопоставив сведения о назначениях с данными госпитализаций и смертности за 2007–2021 годы. В исследование включили 109 504 взрослых с подагрой и повышенным уровнем мочевой кислоты до начала терапии. Часть пациентов получала препараты, снижающие ее концентрацию, главным образом аллопуринол, остальные — нет.

В течение пяти лет после первого назначения исследователи отслеживали случаи инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых причин. Оказалось, что у пациентов, принимавших уратснижающие препараты, риск таких событий был ниже. Кроме того, у них реже возникали приступы подагры. Максимальный защитный эффект наблюдался у тех, кто достиг уровня мочевой кислоты ниже 300 мкмоль/л.

Подагра — это форма артрита, связанная с повышением уровня мочевой кислоты в крови. Со временем она кристаллизуется в суставах, вызывая острые приступы боли и воспаления, чаще всего в области большого пальца стопы. Приступы могут повторяться, поскольку кристаллы сохраняются в тканях.

Ранее подагру связывали преимущественно с образом жизни — употреблением красного мяса и алкоголя. Однако сейчас известно, что ключевую роль играет генетическая предрасположенность и снижение способности почек и кишечника выводить избыток мочевой кислоты.

Без лечения заболевание может прогрессировать: приступы становятся чаще, затрагивают несколько суставов одновременно и со временем приводят к необратимому повреждению суставов.

Новые данные свидетельствуют, что контроль уровня мочевой кислоты важен не только для профилактики болевых приступов, но и для снижения сердечно-сосудистых рисков. Однако авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить причинно-следственную связь и определить оптимальные схемы терапии.

