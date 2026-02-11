Размер шрифта
Общество

Москвичам пообещали сильный снегопад и оттепель во второй половине недели

Синоптик Позднякова: в Москве ожидается сильный снегопад 12 февраля
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В столице в четверг, 12 февраля, ожидается сильный снегопад, после которого в город придет оттепель. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, снегопад будет схож по интенсивности с январскими осадками. При этом в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы, отметила специалист.

Позднякова добавила, что в конце рабочей недели в столице ожидается оттепель. Согласно прогнозу, днем столбики термометров в городе поднимутся до +2°C.

Несколькими часами ранее в Гидрометцентре России сообщили, что с 12 по 15 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На протяжении суток с 09:00 12 февраля в регионе ожидается мокрый снег, местами — сильный. В отдельных районах он может налипнуть на провода, создав угрозу их обрыва. На дорогах будет скользко, предупредили синоптики.

Ранее москвичам рассказали, какой погоды ждать после недолгой оттепели.
 
