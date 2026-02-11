Размер шрифта
При стрельбе в техникуме Анапы пострадали студент и библиотекарь

Во время стрельбы в анапском колледже пострадали три человека, два из которых – сотрудники учреждения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 55-летний охранник получил серьезные травмы, спасти его не удалось. Известно, что у него осталась жена и дочь.

Также повреждения диагностировали у 45-летней библиотекаря. Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Из студентов пострадал один молодой человек 2007-го года рождения, у него легкое ранение бедра.

11 февраля юноша пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов.

Студенты в аудиториях услышали подозрительные звуки и забаррикадировались в помещениях.

По словам главы муниципального образования, первым удар принял на себя именно охранник. Он также вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Семье мужчины оказывают помощь психологи. Мобильный психологический центр организовали для студентов.

Ранее стало известно, где анапский стрелок достал оружие перед нападением на колледж.
 
